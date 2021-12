O pessoal da movistar está a contar em directo do dragão que foram apertados pelos adeptos na bancada de imprensa… pic.twitter.com/kLLQSLkzeM — Fever Pitch (@Fever_PitchFC) December 7, 2021

Os jornalistas espanhóis que estavam a fazer o relato do encontro no Estádio do Dragão entre o FC Porto e o Atlético de Madrid disseram em direto que estavam a ser "agredidos" por adeptos dos azuis e brancos.Nas imagens é possível ouvir os comentadores a dizer: "Estão a agredir-nos, estão a agredir-nos".O FC Porto perdeu esta terça-feira frente ao Atlético de Madrid e disse adeus à Liga dos Campeões. O jogo foi marcado por várias expulsões e muita polémica.