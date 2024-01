José Mourinho pode ficar em Itália. "Está na órbitra" de novo clube

José Mourinho ficou triste com o despedimento da Roma - foi visto em lágrimas depois de se despedir dos jogadores e os adeptos do clube não têm poupado nas mensagens de apoio -, mas pode até nem sair de Itália para prosseguir a carreira. O jornal britânico ‘The Times’ avançou no domingo que o técnico português "está na órbita" do Nápoles e que vai mesmo reunir-se, já esta semana, com o proprietário do clube campeão italiano em título. Aurelio De Laurentiis, destaque-se, tem boas relações com Jorge Mendes, empresário do treinador.José Mourinho foi visto em Barcelona no domingo, mas o jornalista espanhol Manu Sainz assegurou que foi apenas tratar de assuntos pessoais, afastando rumores de que possa suceder a Xavi à frente do Barça, clube do qual Mendes também é próximo.Outro jornalista espanhol, Pedro Morata, disse que ‘Mou’ não tem nada acordado na Arábia Saudita, como avançou a imprensa daquele país: "José Mourinho acaba de me confirmar que não vai treinar o Al Shabab. Está tranquilo à espera de algo que o motive."