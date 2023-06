Jovem Diogo Costa é hipótese no Chelsea

Diogo Costa poderá ter como destino o Chelsea, como efeito colateral da ‘invasão’ árabe no mercado do futebol europeu. Isto porque Edouard Mendy, uma dos guarda-redes da equipa londrina, é alvo do Al Ahli Jeddah, num negócio intermediado pelo empresário Jorge Mendes.













Mauricio Pochettino, novo treinador dos blues, quer um guardião de primeiro plano para lutar pela titularidade com o espanhol Kepa. É neste contexto que surge o nome de Diogo Costa, por quem o FC Porto faz saber que pede 75 M €. Mas que deverá ser negociado por valores mais baixos, tendo em conta a pressão vendedora que existe sobre os azuis-e-brancos, devido à questão do equilíbrio financeiro, que terá de ser alcançado até final do mês.

Entretanto, Diogo Costa foi eleito, na terça-feira, o guarda-redes do onze ideal da Liga portuguesa referente à última temporada.





O FC Porto pondera avançar para a contratação do lateral-esquerdo brasileiro Juninho Capixaba (Bragantino), mas não está disposto a subir a parada acima dos cinco milhões de euros.A fabulosa proposta do Al Hilal por Sérgio Conceição (salário anual na ordem dos 20 milhões de euros) poderá não ser suficiente para convencer o treinador do FC Porto.O técnico de 48 anos ficou bastante impressionado com os termos da oferta do clube da Arábia Saudita mas as suas prioridades, segundo sabe o, são outras. Entretanto, decisões relativas ao reforço do plantel estão adiadas para o mês de julho, até porque há que vender antes.