É mais um negócio sob suspeita das autoridades que passam agora a pente fino o mundo das transferências do futebol. Uma comissão paga a Pedro Pinho - o empresário que está a ser investigado no âmbito do processo Cartão Vermelho - e que pode deixar o FC Porto em maus lençóis.Está em causa o negócio que envolveu Zé Luís, comprado ao Spartak Moscovo, em junho de 2019, e cujo passe foi vendido no ano seguinte ao Lokomotiv, também de Moscovo.