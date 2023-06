Orkun Kokçu é o único jogador que Roger Schmidt quer para reforçar o meio-campo do Benfica para a nova temporada. O técnico alemão já fez saber junto da direção liderada por Rui Costa que se o turco não for contratado vai ficar com os médios que já tem no plantel, apurou o Correio da Manhã.



O capitão do Feyenoord, eleito o melhor jogador da Liga holandesa em 2022/2023, tem vários clubes interessados e por isso um preço inflacionado: 40 milhões de euros.









