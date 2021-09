Leão só morde de penálti: Sporting com vitória sofrida frente ao Marítimo

“Este último ano desafiou-nos com curvas inesperadas. Adaptámo-nos às curvas, mas não ‘curvámos’ a nossa missão, e jamais o nosso caráter. Este é o nosso caminho.” Foi assim que Frederico Varandas se dirigiu aos sócios na mensagem inscrita no Relatório e Contas do clube de 2020/21 que terminou com um lucro de 135 mil euros. O presidente leonino refere mesmo que a época passada “ficará nos 115 anos de história do Sporting como um dos pontos mais altos da procura pela excelência” no clube.



Os leões nunca deixaram de acreditar que podiam chegar à vitória. Lutaram até ao último minuto, mesmo quando entraram alguns dos jovens menos utilizados. O triunfo foi o prémio dessa ambição e dessa vontade generalizada.O Sporting, ao falhar tão grande número de oportunidades de golo, arrisca-se a viver numa aflição constante. Nuno Santos e Paulinho, que foge da zona de finalização, têm de se chegar à frente para fazer esquecer a ausência de Pote.Não há dúvidas da falta de Paulo Victor sobre Jovane que dá origem ao penálti. Expulsou bem o guarda-redes. Geriu bem o capítulo disciplinar. Os leões reclamaram uma mão de Zainadine na área, mas o juiz fez bem ao mandar jogar.Nuno Santos domina a bola e perante a saída do guarda-redes maritimista Paulo Victor faz-lhe um chapéu. A bola acaba por bater na parte de cima da trave e sair pela linha de fundo.O lateral-direito Pedro Porro aproveita o espaço dado pela defesa insular e atira uma ‘bomba’ cruzada, de fora da grande área, com a bola a bater no poste da baliza de Paulo Victor.Jogada de insistência dos leões dentro da área com um toque de Paulinho para Jovane Cabral que é atropelado pelo guarda-redes dos insulares, que acabou expulso. No penálti, Porro fez o 1-0."Após certas situações neste jogo, orgulha-me imenso ser treinador inexperiente que perde 4-1 e 5-1 nas competições europeias, mas que não faz certas coisas", disse Rúben Amorim, treinador do Sporting, criticando a postura do Marítimo.- Seguro até a jogar com os pés. Um golpe de vista arriscado a remate de Xadas que saiu por cima.– Cumpriu a defender e até fez uma falta preciosa a travar um ataque.– Classe e liderança. Acabou a jogar a ponta de lança e a criar muito perigo. Dá alma à equipa.– Eficaz a defender mas conservador a atacar.- Marcou o penálti, mas foi o melhor dos leões pelo empenho e atitude. Carregou a equipa na parte final e até tem um remate ao poste.– É incansável e está num bom momento de forma. Recupera bolas, ajuda na pressão alta e é eficaz a lançar o ataque.– Cresce a olhos vistos ao lado de Palhinha. Tem um futebol vertical e uma visão de jogo muito acima da média.– Ainda não recuperou da má exibição que resultou em goleada com o Ajax (1-5). Nota-se que perdeu confiança, mesmo nos passes mais fáceis.– Tem toque de bola, visão de jogo, mas falta-lhe regularidade. Arriscou com uma bomba à entrada da área, mas a bola acabou por sair por cima.– Foi o jogador mais perigoso dos leões. Surgiu várias vezes em posição de finalização, mas falhou. Tem um chapéu por cima, uma remate à trave e até tentou marcar de letra. Falhou sempre.– Foge da zona de finalização, mas trabalhou muito. Faz o passe para Jovane que dá o penálti.– Agitou. Procurou o golo de cabeça e com remates.– Ativo, mas nem sempre bem. Acabou por sofrer a falta que deu o penálti.– Tem toque de bola, mas faltou-lhe verticalidade.– Aguentou o forte e cumpriu.– Refrescou e deu presença de área.Improviso. Porro faz o 1-0 de penálti, já com o avançado Edgar Costa na baliza dos insulares, pois Paulo Victor tinha sido expulso pela falta cometida sobre Jovane.O Borussia Dortmund fez saber que está esgotada a lotação (limitada a 25 mil espectadores) para o jogo com o Sporting, na próxima terça-feira, referente à segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.