Liga dos Campeões já mexe em Lisboa. Presidente do PSG almoçou no Solar dos Presuntos

O presidente do Paris SG, Nasser Al-Khelaïfi, foi esta terça-feira fotografado ao lado do chefe Evaristo, no restaurante Solar dos Presuntos, em Lisboa.O Paris Saint Germain é uma das equipas presentes na fase final da Liga dos Campeões que decorre nas próximas semanas em Lisboa.Os franceses vão defrontar os italianos da Atalanta esta quarta-feira às 20h00.