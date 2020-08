Liga dos Campeões: O vencedor decide-se em Lisboa

Uma chuva de estrelas vai este domingo cair em Lisboa, a partir das 20h00. Neymar, Lewandowski, Mbappé e Gnabry devem ser as mais cintilantes de uma constelação que de início vai juntar 22.



O espetáculo, que é sempre a final da Liga dos Campeões, acontece no vazio Estádio da Luz. De um lado, estará o Bayern Munique que, sob as ordens do técnico Hans-Dieter Flick, procura pela sexta vez levantar o troféu mais desejado.





Do outro, o Paris Saint-Germain, orientado por Thomas Tuchel, que, pela primeira vez, chega à final da competição mais importante de clubes. Neste duelo entre alemães e franceses há um italiano a intrometer-se. Daniele Orsato, de 44 anos, é o homem escolhido para o apito.

Por causa da crise pandémica, a final vai, pela primeira vez, jogar-se sem público nas bancadas. À distância estarão milhões de olhos postos em Lisboa, num duelo que não contará com portugueses em campo. Do lado dos parisienses fica a lembrança de um dos maiores goleadores da história do clube.



Pedro Pauleta jogou entre as épocas 2003/04 e 2007/06, fez 211 jogos e apontou 109 golos. O antigo avançado acredita que "este será o ano do Paris", que tem investido muitos milhões em reforços de luxo para garantir a importante competição.

Já pelos bávaros, jogou Renato Sanches. O antigo jogador do Benfica foi o único português a envergar a camisola do campeão alemão, um eterno candidato ao triunfo na Liga dos campeões.