Milhões do PSG valem final na Liga dos Campeões

Depois de muitos e muitos milhões investidos, o PSG e o seu dono, Nasser Al-Khelaifi, têm finalmente a possibilidade de discutir uma final da Liga dos Campeões.



Neymar e companhia não deram hipóteses aos alemães do Leipzig (3-0), que tinham sido felizes no Estádio da Luz com o Benfica na fase de grupos, mas que ontem foram incapazes de superar a qualidade ofensiva parisiense.

Os franceses de Thomas Tuchel foram sempre melhores que a equipa que tinha afastado o Atlético de Madrid de João Félix nos quartos de final da competição. O brasileiro Neymar não marcou, mas foi uma das figuras até ao intervalo. Atirou duas bolas aos ferros e assistiu com classe Di María para o 2-0, já depois de o argentino – que voltou a um estádio em que conquistou uma Liga portuguesa – ter assistido Marquinhos para o golo inaugural.

Após o descanso, o Leipzig até entrou bem, mas voltou a ser o PSG a marcar. Di María, o melhor em campo, cruzou para Bernart, que fez o 3-0 final, sob olhar atento de Fernando Santos e Jorge Jesus na tribuna do Estádio da Luz.

O PSG tentará, domingo, no Estádio da Luz, conquistar a segunda prova europeia do historial, depois de vencerem 1995/96 a já extinta Taça das Taças.



Flick: "estou entusiasmado"

"Estou entusiasmado com a equipa. Temos uma grande intensidade e uma grande qualidade. Isso dá-nos confiança. Estou calmo e relaxado, porque a equipa está muito bem.



Mas sabemos que temos de ter a mesma intensidade de jogo com o Barcelona para seguir para a final", disse esta terça-feira Hansi Flick, treinador do Bayern, no lançamento do jogo desta quarta-feira frente ao Lyon, ainda com os 8-2 aplicados ao Barça como pano de fundo.



Costa e Ceferin na cidade do futebol

Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, e António Costa, primeiro-ministro, fizeram esta terça-feira uma visita à Cidade do Futebol no âmbito da realização da final 8 da Champions em Lisboa.