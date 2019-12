Liga Europa traz mais pressão a Sérgio Conceição

Foco total no campeonato. Esta é a mensagem que está a ser transmitida no balneário do FC Porto, que este sábado começou a preparar a receção desta segunda-feira (20h15) ao Tondela. A 7 pontos do líder Benfica, a estrutura portista deixou claro internamente que não há margem para mais deslizes.O objetivo é chegar a 23 de fevereiro em boa posição na Liga portuguesa. Isto porque, a partir dessa data, começam a ser disputados os 16 avos de final da Liga Europa. E o foco da equipa terá que ser dividido entre essa prova europeia e o campeonato.No início da temporada, a SAD definiu como objetivo receber 16,7 milhões de euros com as competições da UEFA. A saída da Champions na 3ª pré-eliminatória deixou a Liga Europa como a única fonte de receitas.À partida, chegar às meias-finais dessa competição seria suficiente para cumprir o orçamento. Mas a situação mudou entretanto.Por um lado, o FC Porto não ganhou 1,33 milhões de euros na fase de grupos (fruto de duas derrotas e um empate) previstos no melhor cenário. Por outro, o facto de Portugal continuar a ter quatro equipas na fase a eliminar (o Benfica substituiu o V. Guimarães) faz com que a receita televisiva a distribuir seja residual.Até à data, o FC Porto fez 9,77 milhões. Chegar às ‘meias’ rende mais 5 milhões. Ficam a faltar 1,93 milhões para a meta traçada. Daí que a final (vale 4,5 milhões) seja agora a nova fasquia."[Entra nos planos do FC Porto vencer a Liga Europa] porque representamos um clube histórico", admitiu Sérgio Conceição após a vitória (3-2), na quinta-feira, com o Feyenoord.