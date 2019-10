SAD do FC Porto precisa de meias-finais da Liga Europa para acertar contas

A SAD do FC Porto precisa de chegar às meias-finais da Liga Europa para amealhar os 16,7 milhões de euros definidos no Orçamento de Exploração para 2019/2020. Os portistas têm assegurados 6 M € com a participação na Liga Europa, mas o valor em falta assenta em previsões.A vitória nos 6 jogos da fase de grupos e o 1º lugar rendem 4,4 M € e as meias-finais outros 5,5 M €. Tudo junto dá 15,9 M €. Só que este cenário já está inviabilizado com a derrota (0-2) com o Feyenoord e o empate (1-1) com o Rangers (a vitória vale 570 mil euros).As receitas televisivas compensam essa perda, mas o montante só é apurado no fim da prova. E esta época o FC Porto terá de dividir esse bolo com Sporting, Sp. Braga e V. Guimarães.A SAD espera acabar a época com 150 mil euros de lucro (menos 98,4% face aos 9,4 M € de 2018/19) e a Liga Europa é fulcral, após a perda do encaixe (pelo menos 44 M €) da Liga dos Campeões. Mas não chega. Além de cortar 12% nos custos com pessoal (80,4 M € em vez de 91,6 M €), é preciso um lucro de 78 M € nas compras e vendas de jogadores.Com as operações já feitas, o FC Porto tem um prejuízo de 23,2 M € e precisa de 101,2 M € em vendas até junho de 2020. Só que esse valor terá de ser superior, pois os dragões não têm 100% dos passes de todos os atletas, incluindo alguns já vendidos, como Óliver Torres (85%) ou Osório (50%).