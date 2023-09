Lotação esgotada no Dragão para o Portugal-Eslováquia

O duelo entre Portugal e Eslováquia, da fase de apuramento para o Euro2024 e que vai ser disputado no Estádio do Dragão, no Porto, vai ter lotação esgotada, anunciou esta quarta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).Numa nota publicada no seu site oficial, o organismo explicou que todos os bilhetes disponibilizados foram vendidos e que, por isso, o encontro agendado para 13 de outubro, às 19h45, terá "casa cheia".O embate da sétima jornada do Grupo J poderá confirmar o apuramento de Portugal para o próximo Europeu, mas para isso a seleção nacional tem de bater a Eslováquia e esperar que o Luxemburgo, no mesmo dia, não vença na Islândia.A equipa de Roberto Martínez, que continua totalmente vitoriosa e sem qualquer golo sofrido, lidera o agrupamento com 16 pontos, enquanto os eslovacos estão na segunda posição, com 13. O Luxemburgo é terceiro, com 10, Bósnia-Herzegovina e Islândia estão empatados em quarto, com seis, e o Liechtenstein é último, ainda sem pontos.Os dois primeiros lugares do grupo dão acesso direto à fase final do Euro2024, que vai decorrer na Alemanha.