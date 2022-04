“Luis Díaz tentou ajudar mas não percebemos nada”: Klopp prepara duelo com Benfica na Liga dos Campeões

Jurgen Klopp mostrou-se um profundo conhecedor da equipa do Benfica, mas não contou com a ajuda de Luis Díaz, ex-FC Porto que defrontou as águias nos últimos anos: "Bem tentou ajudar, mas não percebemos uma palavra do que disse. Com o Vítor Matos, o Pep Lijnders, o Diogo [Jota] e o Luis [Díaz] já temos suficientes especialistas do futebol português."O alemão, na conferência de imprensa de antevisão do jogo, pormenorizou alguns dos jogadores mais desequilibradores. "O Darwin não é o único bom jogador. Faz parte do futuro do Uruguai, sim. É de topo. O golo que marcou ao Ajax foi incrível. Esperamos que seja titular. O Rafa, uau! Não pode ter muitas bolas. É surpreendente quando a tem, realmente rápido", disse o técnico, que elogiou a experiência de alguns jogadores. "Conheço muitos jogadores do Benfica. O Julian Weigl, o Vertonghen, o Otamendi. Há muita qualidade e experiência naquela equipa", disse.Klopp revelou que não há lesionados no plantel: "Todo o plantel está disponível. O Curtis [Jones] teve um inchaço, mas desapareceu de um dia para o outro. O Trent [Alexander-Arnold] também já está bem há quatro ou cinco dias."Para o duelo desta terça feira, Fabinho, Alexander-Arnold e o colombiano Luis Díaz devem regressar ao onze. Já Diogo Jota, que jogou os 90’ com o Watford, deve começar no banco, a pensar no duelo de domingo com o Manchester City.Grimaldo, João Mário, Otamendi, Gonçalo Ramos, Rafa, Weigl e Yaremchuk estão em risco de falhar o jogo da segunda mão se virem cartão amarelo esta terça-feira na Luz. Do lado do Liverpool, Diogo Jota e Sadio Mané estão nas mesmas circunstâncias."O Benfica venceu o Ajax de uma forma que é tipicamente portuguesa, apenas sobrevivem para passar. Penso que o Liverpool precisa de estar alerta", disse Dirk Kuyt, ex-jogador dos reds, à imprensa holandesa.