Diogo Jota marca e Reds poupam

Oportuguês Diogo Jota marcou na vitória caseira de este sábado do Liverpool (2-0) frente ao Watford.









Jurgen Klopp, antes do jogo com o Benfica na terça-feira para a Champions, deixou no banco os habituais titulares Mané, Fabinho (entrou e fez o segundo para os reds) e Alexander-Arnold (recuperou de lesão). Depois, no decorrer do jogo, tirou Salah e Thiago Alcântara. No final, o técnico alemão reconheceu que a próxima semana será importante para o que falta da temporada dos reds (jogos com o Benfica para a Champions e City para a Liga inglesa). “Temos três dias para preparar o Benfica, mas a Premier League é a competição mais importante”, salientou. Diogo Jota diz estar confiante, mas reconhece que não vai ser fácil: “Sei o quão difícil é o Benfica no seu estádio.”

Nos outros jogos do dia, destaque para a vitória (2-0) do líder Man. City com o Burnley (Cancelo foi titular enquanto Bernardo Silva entrou no 2º tempo). Já o Manchester United (sem Ronaldo, com gripe, mas com Dalot e Bruno Fernandes no onze) empatou (1-1) em casa com o Leicester. O Wolverhampton, orientado por Bruno Lage, bateu o Aston Villa (2-1).