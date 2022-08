Luís Figo não sentia carinho dos dirigentes do Barcelona

A transferência de Luís Figo do Barcelona para o Real Madrid agitou o mundo do futebol em 2000. ‘O Caso Figo: A Transferência que Mudou o Futebol’ é o título do documentário da Netflix que mostra histórias nunca antes contadas da ida do português para Madrid.Com Paulo Futre e José Veiga, agente de Figo, como peças fundamentais para a concretização do negócio do século, foi Florentino Pérez, candidato à presidência do Real Madrid nesse ano, que utilizou a transferência como um trunfo eleitoral.Figo decidiu ir para os rivais dos catalães por não se sentir acarinhado pelos dirigentes do Barcelona. A transferência ficou fechada por 60 milhões de euros.