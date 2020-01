Manchester United a 5 milhões de euros de fechar negócio por Bruno Fernandes

A transferência de Bruno Fernandes para o Manchester United deve ficar fechada nos próximos dias, apurou o Correio da Manhã. O clube inglês aproximou-se, nas últimas horas, dos valores exigidos pela SAD do Sporting. Foi feita uma nova proposta de 55 milhões de euros, mais 10 milhões por objetivos.

Nesta altura há apenas cinco milhões de euros a separar os dois emblemas. Em Alvalade, Frederico Varandas acredita que o United vai chegar aos 60 milhões, mais 10 por objetivos.

As negociações, sabe o CM, vão intensificar-se a partir de amanhã, pelo que o capitão leonino ainda deve jogar na receção ao Marítimo. O encontro, marcado para amanhã à noite (21h00, Sport TV1), poderá ser o último do camisola 8 ao serviço do Sporting.

Os empresários Jorge Mendes, mandatado por Frederico Varandas, e Miguel Pinho, agente de Bruno Fernandes, estão envolvidos nas negociações com o Man. United, que conta garantir a contratação do jogador, de 25 anos, até à data do fecho do mercado de inverno, na próxima sexta-feira. Nesta época, o internacional português soma 15 golos em 27 jogos com a camisola leonina.



Sporar avança com o Marítimo

O avançado esloveno Sporar deve estrear-se oficialmente pelo Sporting amanhã (21h00, Sport TV1) no jogo com o Marítimo. O goleador já treinou com a equipa e deve fazer os primeiros minutos. O objetivo é ganhar ritmo competitivo a pensar principalmente na Liga Europa.



Amigdalite tira Acuña do treino

O lateral-esquerdo Marcos Acuña falhou ontem o treino da equipa do Sporting devido a uma amigdalite. Contudo, deverá estar apto para o jogo de amanhã com o Marítimo. Já o extremo Vietto limitou-se a fazer tratamento e trabalho de recuperação no ginásio e no relvado.