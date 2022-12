Manchester United acelera por Diogo Costa

Diogo Costa é o alvo preferencial para reforçar a baliza do Manchester United, numa altura em que o emblema inglês já decidiu que não vai renovar com o espanhol David de Gea.









A imprensa inglesa garante que o guarda-redes do FC Porto e da seleção nacional é o preferido para reforçar a posição e deve dar início a contactos com a SAD azul-e-branca nas próximas semanas.

O internacional espanhol Unai Simón (Ath. Bilbao) é outro dos jogadores que consta da lista dos red devils para o lugar de De Gea, que deverá sair no próximo verão após 12 épocas ao serviço da equipa onde alinham os portugueses Bruno Fernandes e Diogo Dalot.









Leia também Marchesín força saída do FC Porto Diogo Costa tem estado em grande destaque no seu clube, o que tem despertado interesse de vários colossos europeus. O jogador, de 23 anos, tem contrato com os dragões até 2027 e uma cláusula de rescisão de 75 milhões de euros. Esse é o valor que, nesta altura, a direção liderada por Pinto da Costa exige para que haja negócio.

O guardião, formado no Olival, é uma das peças-chave do conjunto de Sérgio Conceição, que não admite a sua saída já no próximo mês, aquando da reabertura do mercado de transferências.