Manchester United avança com proposta para contratar Bruno Fernandes

O Manchester United vai avançar com uma proposta de 55 milhões de euros para contratar Bruno Fernandes, médio do Sporting.A imprensa britânica garante que esse é o valor com que os ‘red devils’ vão tentar convencer os leões a venderem o jogador.Depois de ter chegado a acordo com Bruno Fernandes, o United avança agora de forma mais determinada pelo médio, máximo goleador de sempre numa só temporada, com 32 golos. Esta urgência prende-se com o facto de a janela de transferências em Inglaterra encerrar no início de agosto e não a dois de setembro, como na maioria das principais Ligas europeias.Contudo, os 55 milhões de euros não devem ser suficientes para convencer a direção liderada por Frederico Varandas, que parece estar intransigente, pedindo aos interessados 70 milhões de euros.Entretanto, o capitão leonino, de 24 anos, continua a treinar às ordens de Marcel Keizer na pré-temporada dos leões. O médio está à espera de um telefonema do empresário Miguel Pinho para rumar a Inglaterra para assinar contrato com o Manchester United.O Tottenham é outro dos interessados no internacional português, mas neste momento é o Manchester United o principal candidato a garantir o médio.O Sporting está na frente da corrida pela contratação de Cyrus Christie, jogador de 26 anos que atua no Fulham. Segundo o jornal ‘Daily Mirror’, o lateral-direito irlandês tem um valor de mercado a rondar os 3,5 milhões de euros.