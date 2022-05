Manchester United humilhado em Brighton

O Manchester United foi este sábado humilhado no terreno do Brighton. Quando ficam a faltar dois jogos para o fim da Premier League, os red devils foram goleados por 4-0.Com Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot no onze titular, a equipa de Manchester foi sempre uma presa fácil para a formação da casa, que ocupa um tranquilo nono lugar.A surpresa da jornada começou a materializar-se logo aos 15 minutos quando o equatoriano Caicedo rematou sem hipóteses para De Gea. Cristiano Ronaldo, que esteve sempre muito apagado , acabou por ver o cartão amarelo antes do descanso.A perder, Ralf Rangnick mexeu e fez entrar Cavani. Mas quase logo após o reatamento, Cucurella dilatou o marcador. Gross e Trossard estabeleceram o resultado final ainda antes dos 60 minutos, perante um Manchester United desastroso.Com este resultado, os red devils deixam de ter possibilidades matemáticas de chegarem ao quarto lugar que dá entrada direta na Champions. O atual sexto classificado, a manter-se nesta posição até final do campeonato em Inglaterra, tem acesso à Liga Europa em 2022/2023.O Liverpool empatou este sábado em casa (1-1) com o Tottenham, com o golo da igualdade a ser apontado pelo ex-portista Luis Díaz. Os reds igualaram o Manchester City no topo da tabela, com 83 pontos. A equipa de Pep Guardiola recebe hoje o Newcastle.O Fulham, orientado por Marco Silva, foi goleado 4-0 no terreno do Sheffield United, na última jornada do Championship. A equipa londrina sagrou-se campeã da competição e garantiu lugar na Premier League na próxima temporada.