Manchester United quer Rúben Dias

Rúben Dias pode estar a caminho de Inglaterra. O jogador do Benfica despertou a atenção de um dos maiores colossos europeus: o Manchester United.A notícia foi avançada este domingo pela imprensa britânica, que refere que o interesse aumentou depois do negócio fracassado por Kalidou Koulibaly. Os ‘red devils’ ofereceram ao Nápoles 96 milhões pelo defesa central, mas os italianos pedem mais dinheiro pelo jogador senegalês.Numa altura em que se fala da renovação e do aumento da cláusula de rescisão de Rúben Dias, ganha também força a hipótese de o internacional português rumar ao futebol inglês. O United passou a ter o central como prioridade máxima para o eixo da defesa da equipa de Ole Gunnar Solskjaer.O jogador tem tudo para rumar a Old Trafford: tem 22 anos - face aos 27 do senegalês - e tem, para já, uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros, significativamente mais baixa por comparação com o valor fixado para a saída de Koulibaly.Mas este não é o único nome português a interessar ao United. O clube já demonstrou especial atenção a João Félix e Bruno Fernandes. Três jogadores cuja contratação pode vir a ser fortemente disputada quando todos os olhos estiverem postos na da Liga da Nações (5 a 9 de junho, em Portugal).