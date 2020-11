"Maradona é que trocou de camisola comigo": Carlos Manuel recorda momento com o argentino

O Sporting defrontou o Nápoles na época 1989/1990 em jogo a contar para a Taça UEFA. A partida terminou com 0-0 em Alvalade mas um jogador acabou por ter a sorte grande nas mãos. Carlos Manuel trocou de camisola com Diego Armando Maradona.Apenas em duas ocasiões Maradona vestiu o número que não o famoso 10. Uma delas foi em Alvalade nesse dia 14 de setembro de 1989, vestiu o 16 de Carlos Manuel.O português recordou o momento ao jornal Record: "Por acaso, é das poucas camisolas que ainda tenho guardada. Muitas dei-as a amigos meus ou a familiares. Mas essa troca de camisolas não foi normal. Ele é que pediu a minha do Sporting".