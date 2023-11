Último frente-a-frente? Ronaldo e Messi voltam a defrontar-se em 2024

O governo saudita anunciou, esta terça-feira, um possível último encontro entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. O Al Nassr, do capitão português, e o Inter Miami, do astro argentino, defrontam-se na Riyhad Season Cup.O jogo entre as duas equipas será em fevereiro de 2024, anunciou o presidente da Autoridade de Entretenimento saudita, Turki Al-Sheikh. O Al Nassr de Luís Castro e Otávio joga em casa."Riyadh Season e Inter Miami CF concordaram realizar os encontros da Riyhad Season Cup em Riade", explica no X (antigo twitter).O Al Hilal de Jorge Jesus, onde também joga Rúben Neves, estará no torneio. A prova, que será disputada na primeira semana de fevereiro, terá um formato de liga, em que todas as equipas se defrontam.A última vez que Ronaldo defrontou Messi foi também num encontro amigável, em janeiro de 2023, entre um combinado de atletas das equipas de Riade e o PSG.Os franceses ganharam o encontro, 5-4, mas o português levou a melhor no duelo individual contra o rival de sempre. Marcou dois, contra um do argentino.