Marcel Keizer preocupado com saída de Bruno Fernandes do Sporting

A eventual saída de Bruno Fernandes neste mercado é uma das grandes preocupações de Marcel Keizer.O treinador do Sporting não tem dúvidas de que a equipa é mais forte com o capitão leonino e de que será difícil encontrar um substituto para o médio mais goleador de sempre da Europa. "Por mim, podem fechar já o mercado de transferências", disse o holandês, antes do jogo com o Liverpool (disputado na última madrugada), reconhecendo que este plantel seria "suficiente" se Bruno ficasse."Depende de quem entrar se o Bruno sair, mas jogadores daquela qualidade não se podem substituir assim", disse Keizer.Bruno Fernandes é pretendido por PSG, Man. United e Tottenham, mas Varandas exige 70 milhões de euros para libertar o jogador. Contudo, o líder leonino revelou estar preparado para perder o médio: "Estamos sujeitos ao mercado e eu vivo muito bem com ele. Mas os sportinguistas que estejam tranquilos, porque se sair alguém, virá outro com qualidade para o seu lugar".Thiago Almada, extremo de 18 anos, está muito próximo de rumar a Alvalade no âmbito do protocolo com o Manchester City. Os ingleses vão pagar os 20 milhões ao Vélez Sarsfield e o jogador será emprestado ao Sporting nas próximas duas épocas.