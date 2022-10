Marcelo Rebelo de Sousa envia mensagem de condolências ao Presidente da Indonésia

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, enviou este domingo uma mensagem de condolências ao Presidente da República da Indonésia, Joko Widodo, pelo incidente deste sábado, no estádio de futebol em Malang. A nota foi divulgada no site oficial da presidência da República.Os incidentes ocorreram na noite deste sábado, quando milhares de adeptos do clube Arema invadiram o campo após uma derrota por 3-2 frente aos rivais do Persebaya Surabaya no Estádio Kanjuruhan de Malang, província de Java Oriental, e entraram em confronto com as forças de segurança.