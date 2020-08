"A tradição mantém-se": Marcelo Rebelo de Sousa vai entregar Taça de Portugal em Coimbra

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai entregar este sábado o troféu ao vencedor da Taça de Portugal em futebol, no final da partida entre o Benfica e o FC Porto, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

"A tradição mantém-se e o Presidente da República fará a entrega do troféu ao vencedor da Taça de Portugal no final do jogo entre Benfica e FC Porto esta noite em Coimbra", refere a FPF em comunicado.

Marcelo Rebelo de Sousa estará acompanhado pelo Presidente da FPF, Fernando Gomes, e pelo secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, tendo os três "cumprido o protocolo de testes para covid-19 de forma a poderem também cumprir a tradição".

A cerimónia de entrega da Taça e das medalhas realiza-se num palco montado especialmente para o efeito no relvado do Estádio Cidade de Coimbra.

A final da 80.ª edição da Taça de Portugal vai ser disputada à porta fechada, a partir das 20:45, no Estádio Cidade de Coimbra, e terá arbitragem de Artur Soares Dias, da Associação de Futebol do Porto.