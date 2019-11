Festa até às cinco da manhã deixa Marchesín, Saravia, Uribe e Luis Díaz fora do jogo no Bessa

Marchesín, Saravia, Uribe e Luis Díaz, do FC Porto, foram excluídos da convocatória para o dérbi frente ao Boavista (este domingo), e encontram-se sob a alçada disciplinar da SAD.



Segundo avança o jornal Record, isto acontece devido a uma infração do regulamento interno no âmbito da presença na festa do 30.º aniversário de Cindy Álvarez Garcia, mulher de Uribe, que acabou por estender-se pela madrugada de sábado.