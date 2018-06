Marroquinos em maioria nas ruas de Moscovo para o jogo com Portugal

#Morocco fans in high spirits ahead of game against #Portugal in #Moscow @Jololade #Nokia7plus #MAR pic.twitter.com/eGfkrBzhCo

Portugal defronta esta quarta-feira Marrocos no segundo jogo do Grupo B do Mundial da Rússia. O encontro acontece em Moscovo, pelas 13h00, no Estádio Lujniki, que será o palco da final do torneio.- Pelas 11h25 locais, a equipa portuguesa ainda não tinha deixado o hotel onde está concentrada, em Moscovo.Joseph Blatter, o ex presidente da FIFA que saiu da organização suprema do futebol mundial com uma suspensão por pagamentos irregulares chegou a Moscovo e é esperado par assistir ao encontro entre Portugal e Marrocos.O twitter da FIFA destaca as declarações de André Silva sobre o jogo desta quarta-feira. O avançado que é apontado como titular ao lado de Cristiano Ronaldo espera "um jogo difícil" contra uma equipa que "tem muitos jogadores na Europa".