Marta Soares trava AG pedida por Bruno de Carvalho

Líder da Mesa da Assembleia Geral diz que pedido de reunião extraordinária não cumpria os estatutos do clube.

Por Mário Figueiredo | 09:07

Jaime Marta Soares indeferiu esta quarta-feira o pedido para a realização de uma assembleia geral extraordinária, apresentada por um conjunto de sócios que visava a validação de todas as candidaturas às eleições do Sporting, inclusivamente a do ex-presidente Bruno de Carvalho, que se encontra suspenso preventivamente.



"Indeferi o pedido de realização de uma assembleia geral extraordinária porque este não respeitava os estatutos", disse o presidente da Mesa da AG, negando a possibilidade de Bruno de Carvalho e Carlos Vieira, dirigentes que foram destituídos e que estão suspensos preventivamente do clube, de se candidatarem ao sufrágio de 8 de setembro.



As assinaturas para a convocação da reunião magna extraordinária foram entregues a Jaime Marta Soares em 27 de julho, dois dias após o presidente da Mesa da Assembleia Geral se ter recusado a recebê-las, alegando questões processuais.



O Sporting está a ser liderado por uma comissão de gestão (Artur Torres Pereira é o presidente), que substituiu o Conselho Diretivo, presidido por Bruno de Carvalho, destituído em AG extraordinária a 23 de junho. Sousa Cintra lidera a SAD.



Ricciardi faz queixa das contas falsas

José Maria Ricciardi apresentou a lista para a candidatura à presidência do Sporting, com destaque para José Eduardo, que será o "homem-forte" para o futebol. Vai ainda agregar o candidato Zeferino Boal. Ricciardi vai apresentar queixa pelas contas falsas criadas nas redes sociais com a sua fotografia.



Tavares pereira com José Peseiro

"A minha candidatura vem de fora para dentro. É isso que a distingue das restantes", disse ontem Fernando Tavares Pereira. O empresário, de 61 anos, não quer ser remunerado e assume que Peseiro será o seu treinador.