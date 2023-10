Martínez enaltece época de João Neves e assume dificuldade em chamar 'apenas' 26

O selecionador Roberto Martínez enalteceu esta sexta-feira as qualidades do médio João Neves, a grande surpresa dos convocados de Portugal no apuramento para o Euro2024 de futebol, e assumiu dificuldades em chamar 'apenas' 26 jogadores.

"Foi a lista mais difícil para nós desde que estamos aqui. Fizemos uma pré-lista de 42 jogadores. Foi muito difícil. Nenhum jogador merecia sair depois do último estágio. Foram todos exemplares e conseguiram um resultado histórico", afirmou Roberto Martínez, na conferência de imprensa de divulgação dos convocados para os duelos com Eslováquia e Bósnia-Herzegovina, que decorreu na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Com apenas 19 anos, João Neves aparece pela primeira vez nas escolhas do técnico espanhol e da principal seleção nacional, numa lista que inclui também o regresso do lateral Raphael Guerreiro.