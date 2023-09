Roberto Martínez chama Félix e Cancelo sem jogarem nos clubes

Roberto Martínez explicou esta sexta-feira que a continuidade de João Cancelo e João Félix na seleção portuguesa é uma forma de "apoiar" os dois futebolistas e enalteceu Pedro Neto, a novidade para os próximos jogos de apuramento para o Euro2024.

Tanto Cancelo, ainda no Manchester City, como João Félix, ainda no Atlético Madrid, estão sem competição desde junho, ou seja, praticamente três meses sem jogar, mas mesmo assim mantiveram-se nas escolhas do selecionador português para os duelos com Eslováquia e Luxemburgo, do Grupo J.

"O estágio de setembro cria sempre muitas dificuldades por causa do mercado de verão. Alguns jogadores estão em situações difíceis e agora é o momento de os apoiar. Temos de valorizar o trabalho que tanto o João Cancelo como João Félix fizeram nos últimos dois estágios. Isso é muito importante para nós", afirmou Roberto Martínez.

O treinador de 50 anos falava aos jornalistas na Cidade do Futebol, em Oeiras, na conferência de imprensa de divulgação da lista de convocados para os próximos encontros de Portugal no caminho para a fase final do Euro2024.

"Gosto de valorizar o trabalho dos jogadores quando estão ao serviço da seleção. Tanto o Cancelo como o João Félix estiveram muito bem. Acredito no talento do João Félix e na sua pessoa. Foi impecável nos últimos dois estágios", reforçou o técnico espanhol.

Martínez confirmou que Raphael Guerreiro, Nuno Mendes e Renato Sanches falham a convocatória devido a lesão, assim como Pepe, embora o central de 40 anos tenha estado a atuar no FC Porto, e destacou a qualidades de Pedro Neto, a grande novidade da lista.

"É um claro exemplo do excelente trabalho que o Rui Jorge [selecionador] faz nos sub-21. Gostei muito da sua atitude no último europeu [sub-21] e gostei muito dos jogos que vi na Liga inglesa. É um jogador polivalente e perfeito para o que queremos fazer contra a Eslováquia", confessou.

Martínez foi mais longe e considerou mesmo que o processo de formação de Portugal é "o melhor da Europa" e abordou igualmente a 'onda' de jogadores que estão a rumar à Arábia Saudita, com Otávio e Rúben Nuves a juntarem-se a Cristiano Ronaldo na liga desse país.

"Temos que dar tempo para ver se é um projeto sólido. Claro que é importante ter os jogadores nos melhores campeonatos, nos campeonatos mais competitivos. Vamos dar tempo. Já tive jogadores que atuavam fora da Europa e isso nunca foi uma questão negativa", disse.

Os 24 convocados de Martínez juntam-se na segunda-feira, na Cidade do Futebol.

Portugal defronta a Eslováquia, em Bratislava, em 08 de setembro, e, três dias depois, em 11 de setembro, recebe no Algarve o Luxemburgo.

Após quatro jornadas, a seleção nacional lidera o Grupo J, com 12 pontos, somando apenas vitórias, à frente da Eslováquia, segunda classificada, com 10, e do Luxemburgo, terceiro, com sete. Bósnia-Herzegovina e Islândia somam três pontos, enquanto o Liechtenstein continua a zero.

Os dois primeiros lugares do agrupamento dão acesso direto à fase final do Campeonato da Europa, que vai decorrer no próximo ano, na Alemanha.