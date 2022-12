Mateus Fernandes, de 18 anos, está a ganhar estatuto no Sporting e já é visto como um dos novos símbolos da Academia leonina e dos adeptos.





O médio tem feito uma integração progressiva na equipa e é um dos projetos de futuro de Rúben Amorim. Tem treinado com o plantel principal, mas tanto joga pela equipa B como pela formação principal. E mostrou toda a sua capacidade nos jogos da Taça da Liga, onde se estreou a marcar frente ao Farense (6-0) e fez uma assistência no triunfo com o Marítimo (5-0).