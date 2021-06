Matheus Nunes está muito próximo de rumar ao Everton, da Premier League, num negócio que poderá render 20 milhões de euros ao Sporting.





O médio leonino, uma das figuras na conquista do título, suscitou o interesse de vários clubes, mas foram os ingleses que mais se aproximaram dos desejos de Frederico Varandas. A saída de Matheus Nunes abre a porta a Ugarte, médio de 20 anos do Famalicão. Os leões já iniciaram as conversações e admitem fazer um negócio idêntico ao de Pedro Gonçalves, no qual compraram metade do passe. Já as negociações com o Inter por João Mário tiveram um revés mas a vontade do jogador deve prevalecer.