Mauricio Pochettino anunciado como novo treinador do Chelsea

O argentino Mauricio Pochettino vai ser o novo treinador dos londrinos do Chelsea a partir da próxima época, anunciou esta segunda-feira o clube inglês.O sul-americano de 51 anos tem uma larga experiência na liga inglesa. Destacou-se ao serviço do Tottenham, também de Londres, onde foi técnico durante seis épocas.Antes da experiência nos Spurs tinha orientado o Southampton. Nas últimas épocas, ao serviço do Paris Saint-Germain, conquistou os únicos três títulos da carreira. Entre 2020 e 2022 conquistou uma liga francesa, uma taça e uma supertaça.O jogador também treinou em espanha, no Espanhol da Cataluna.O Chelsea terminou a época em 12.º lugar na liga e teve, durante toda a temporada, três treinadores. João Félix jogou nos "blues", por empréstimo, durante parte da temporada.