Médio espanhol Juan Mata ruma aos japoneses do Vissel Kobe

O futebolista internacional espanhol Juan Mata, de 35 anos, vai jogar nos japoneses do Vissel Kobe, depois de deixar os turcos do Galatasaray, anunciou este domingo o emblema nipónico.

O médio, campeão do mundo em 2010 e da Europa em 2012, vai rumar ao Vissel Kobe, atual segundo classificado da Liga japonesa, que contou com Andrés Iniesta até à época passada e no qual alinha o ex-Santa Clara Jean Patrick.

Mata passou a maior parte da sua carreira em Inglaterra, tendo conquistado a Liga dos Campeões, em 2012, e a Liga Europa, em 2013, também pelos 'blues', e em 2017, ao serviço do Manchester United, este último sob o comando de José Mourinho.