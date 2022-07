Médio Mamadou Loum emprestado pelo FC Porto ao Reading até ao final da temporada

O médio senegalês Mamadou Loum rumou ao Reading por empréstimo do campeão nacional FC Porto, oficializou esta sexta-feira o emblema do segundo escalão do futebol inglês, ficando com opção de compra no final da temporada.

O centrocampista defensivo, de 25 anos, contabilizou 32 jogos e dois golos em 2021/22 pelo Alavés, recém-despromovido à II Liga espanhola, e vai encarar a segunda cedência seguida desde que se mudou há três épocas a título definitivo para os 'azuis e brancos'.

Campeão nacional e vencedor da Taça de Portugal em 2019/20, Mamadou Loum chegou inicialmente ao FC Porto por empréstimo do Sporting de Braga, cuja formação principal nunca representou, a meio de 2018/19, após ter estado também cedido ao Moreirense.

O internacional senegalês, que regista três internacionalizações e arrebatou este ano a Taça das Nações Africanas, iniciou a pré-época na equipa principal, mas foi dispensado antes do estágio realizado no Algarve, em conjunto com João Mendes e Romário Baró.

De acordo com a imprensa, o Reading, do avançado luso-angolano Lucas João, acordou uma cláusula de opção de compra de cinco milhões de euros pelo centrocampista, que realizou 23 jogos e um golo com os 'azuis e brancos' e tem contrato até junho de 2024.

Mamadou Loum é a nona saída do FC Porto no mercado de transferências de verão, após os defesas Chancel Mbemba, Carraça, Diogo Leite e Rúben Semedo, os médios Fábio Vieira, Sérgio Oliveira e Vítor Ferreira e o dianteiro Francisco Conceição.

A formação de Sérgio Conceição estreia-se oficialmente em 2022/23 com a disputa da 44.ª edição da Supertaça Cândido de Oliveira frente ao recém-despromovido Tondela, finalista vencido da última edição da Taça de Portugal, no sábado, às 20h45, em Aveiro.