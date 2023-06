O Sporting colocou o dossiê da contratação do avançado em ‘stand-by’, enquanto não for oficializada a venda do médio Manuel Ugarte, apurou o Correio da Manhã.



Já existem vários avançados referenciados que encaixam no perfil que foi traçado por Amorim: um jogador experiente, forte no jogo aéreo (também para ajudar nas bolas paradas na defesa), trabalhador e com carisma de forma a poder ser uma referência para os jovens do plantel, nomeadamente Chermiti.









