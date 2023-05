Menina de 12 anos sofre paragem cardíaca e é salva por mãe de colega em treino de futebol nos EUA

Uma menina de 12 anos sofreu uma paragem cardíaca, na quinta-feira, durante um treino da equipa de futebol juvenil Arizona Arsenal, nos EUA.Pyper Midkiff, do estado norte-americano do Arizona, foi salva pela mãe de uma colega de equipa que realizou manobras de reanimação, revela o jornal britânico Daily Mail.O momento de aflição aconteceu 20 minutos após o início do treino. O pai da jovem, Matt Midkiff, que treinava uma outra equipa nas proximidades, foi de imediato ter ao local assim que recebeu a chamada a dar conta do estado da filha.A menina, que foi reanimada pela mãe de uma colega até à chegada de uma ambulância, perdeu novamente o pulso a caminho do hospital mais próximo. A jovem acabou por ser transportada por um meio aéreo para o hospital pediátrico de Phoenix. A menina encontra-se agora estável e a recuperar.O pai de Pyper Midkiff revelou dias mais tarde a um meio de comunicação local que a filha tem uma doença genética que até ao momento ainda não tinha sido diagnosticada.