Sofreu duas paragens cardíacas e perdeu as duas pernas por causa da Covid-19. A história de Claire

Claire, uma jovem de 20 anos, sofreu três paragens cardíacas e viu serem amputadas as duas pernas devido à Covid-19. A modelo, financeiramente independente, foi vacinada com as doses de reforço contra o coronavírus, avança a CNN.



"Sinto que sou a pessoa mais sortuda do mundo. Tenho toda a minha vida pela frente. Posso ter filhos, um futuro, (...)", disse a jovem a Ismail El-Hamamsy, o médico que operou o coração da jovem em Nova Iorque.





Claire nasceu com uma anomalia cardíaca genética: estenose aórtica, um estreitamento da abertura da válvula aórtica que bloqueia o fluxo de sangue do coração para a aorta e para o resto do corpo, deixando o coração em esforço.

"Podemos dizer que ela começou a perceber os seus limites à medida que ia crescendo", revelou a mãe da jovem à CNN, acrescentando que ficar sem as duas pernas foi apenas "uma parte da luta de Claire". "Ela podia ter morrido de tantas coisas enquanto esteve no hospital", referiu.

Kimberly Smith, mãe de Claire, recorda como não foi fácil todo o processo e que teve a poucos passos de perder a filha. "Ela quase morreu durante a transfusão porque tinham de bombear o sangue muito rápido. No dia seguinte ela perdeu sangue novamente, mas conseguiram detetar a tempo", afirmou. Desnutrida, a perder cabelo e gravemente debilitada, foi na família, amigos e em toda a comunidade que se prontificou a ajudar que a jovem encontrou força para passar por cima de todas as contrariedades.

"Sim, permiti-me chorar e houve dias sombrios. Mas, honestamente, os meus amigos e a minha família rodearam-me de tanto amor que nunca tive um segundo para pensar negativamente sobre as minhas pernas ou sobre o meu aspeto", revelou à CNN.



A sua última batalha foi um transplante de aorta, em dezembro, que permitiu-lhe ter mais qualidade de vida bem como de saúde. Em recuperação cardíaca, Claire espera agora pela aplicação das próteses nos membros inferiores para poder voltar a recuperar a normalidade no seu dia-a-dia.



Segundo a CNN, a jovem voltou a ser modelo.