Mulher fica sem pernas e braços devido à Covid-19

Um médico está a dar que falar nas redes socias após deixar um sério aviso sobre a gravidade que a infeção por Covid-19 pode ter em alguns doentes. O médico norte-americano Wesley Ely, que trabalha num hospital em Nashville, EUA, relatou o caso de Autumn Nungent, uma mãe de três filhos que ficou sem pernas e braços devido à Covid-19.

No Twitter, o clínico partilhou imagens chocantes onde se vê a doente a experimentar as próteses, ainda com os membros enrolados em ligaduras.

"A força e resiliência dela são inspiração. Enviou-me este vídeo a experimentar as pernas novas e pediu-me que vos explicasse que isto podia tudo ter sido evitado com a vacina. Os coágulos que a afetaram não seriam tão graves com a vacina. A Covid-19 afeta os vasos sanguíneos e, por isso, pode chegar a qualquer órgão, com os pulmões, o coração ou o cérebro", alerta o Dr. Wesley Ely. Os efeitos que Autumn sofreu com a doença são muito raros e só em casos extremos da doença, quando o sistema imunitário está seriamente debilitado.

Segundo o médico, Autumn não estaria vacinada. Após ter removido um tumor no braço, sofreu uma fratura a jogar à bola com os filhos. Acabou internada e, durante uma cirurgia, entrou em choque séptico. Só aí foi detetada a infeção com Covid-19, que atacou os pulmões da mulher e a ferida da cirurgia no braço. Depressa a infeção se espalhou por todo o corpo, obrigando a amputar os membros da doente.

"Os filhos dela são a sua maior força. Há pacientes Covid que dariam tudo para estarem vacinados, e há quem negue as vacinas. Por favor pensem bem", pede o médico.