Miguel Cardoso reage de forma polémica ao golo de Coentrão no jogo do Rio Ave com o Boavista

Miguel Cardoso fez vários 'manguitos' na direção do banco axadrezado.

"Miguel Cardoso foi frontal e genuíno no festejo. É futebol" pic.twitter.com/jUZG9L0v55 — olhaoquete2igo (@olhaoquete2igo) April 10, 2021

Um golo de Fábio Coentrão, no último minuto de descontos, permitiu este sábado ao Rio Ave empatar 3-3 em casa do Boavista, em jogo da 27.ª jornada da I Liga de futebol.Mas o que está a dar que falar é a reação do técnico do Rio Ave, Miguel Cardoso, ao golo de Fábio Coentrão. No meio da euforia da conquista do empate por parte do Rio Ave,

A exemplo do arranque da partida, os últimos minutos foram intensos, tendo os 'axadrezados' chegado ao 3-2 aos 82 minutos, com um autogolo de Ronan, mas os vila-condenses reagiram e ainda conseguiram chegar a nova igualdade, por intermédio de Fáboi Coentrão, aos 90+3.

Num início de jogo movimentado, o Boavista chegou à vantagem logo aos três minutos, por intermédio de Yusupha, os vila-condenses reagiram e empataram três minutos depois, por Gelson Dala, mas os 'axadrezados' demoraram também apenas três minutos para voltar para a frente do marcador, com novo golo de Yusupha (13).