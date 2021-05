Noite para esquecer da Juventus e nem Cristiano Ronaldo escapou desta vez. O avançado português foi incapaz de remar contra a maré que arrastou o antigo campeão italiano, que acabou derrotado (0-3) em casa pelo Milan, rival direto na luta pelos lugares que dão acesso à Liga dos Campeões.





A Juve está agora no 5º lugar da Liga italiana, com 69 pontos, a um ponto de distância do Nápoles, que ocupa a última posição (a 4ª) que dá acesso à Champions. O que no início da época parecia impossível vai repetindo-se com frequência: uma Juventus dominada pelo adversário em campo, sem qualidade de jogo e capacidade atacante, dependente de rasgos individuais para resolver as lacunas coletivas. Só que CR7 esteve apagado e não surgiu ninguém no seu lugar que carregasse a Juve.