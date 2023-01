Ministério Público pede prisão preventiva para futebolista Dani Alves sem fiança

Na sequência da detenção de Dani Alves esta sexta-feira de manhã pela polícia da Catalunha, o Ministério Público espanhol pediu prisão preventiva e sem fiança do internacional brasileiro, segundo avança a EFE.Após a solicitação do Ministério Público, que se somou à acusação feita pela alegada vítima, a juíza de instrução do caso deverá decidir se o jogador fica preso.A mulher que acusa Dani Alves afirma que, na noite de 30 para 31 de dezembro, o atual jogador do Pumas lhe tocou por baixo das roupas íntimas sem que ela desse consentimento.