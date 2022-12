Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido por Pelé e falecido ésta quinta-feira aos 82 anos de idade, foi para além de um deus dos estádios, três vezes campeão do Mundo e recordista de títulos, golos e jogadas fenomenais, também o primeiro herói global do futebol.



E conseguiu isso já depois de 19 anos como jogador profissional do Santos e da seleção do Brasil quando assinou um contrato de milhões de dólares com o Cosmos de Nova Iorque que incluía a exploração comercial da sua imagem e tarefas de relações públicas da Warner Communications, uma empresa de topo nos EUA.









