Mourinho comparou golo de Son ao do brasileiro Ronaldo mas não o deixou ficar com a bola

O treinador do Tottenham, o português José Mourinho, comparou este sábado o golo marcado ao Burnley pelo futebolista sul-coreano Heung-Min Son com o que o brasileiro Ronaldo marcou ao Compostela, quando alinhava no FC Barcelona, em 1996, no entanto, no final do jogo, não deixou o avançado ficar com a bola e entregou-a ao jovem de 17 anos que se estreou pelos Spurs, Troy Perrott."Quando estava em Barcelona [como técnico adjunto], com [Bobby] Robson, o Ronaldo marcou um golo semelhante ao do Son. Este foi, de facto, um golo incrível", observou Mourinho, após a goleada caseira do Tottenham sobre o Burnley, por 5-0, para a liga inglesa.Son apontou o terceiro tento dos londrinos, aos 32 minutos, na sequência de um livre favorável... ao Burnley. O avançado sul-coreano recuperou a bola junto à área do Tottenham e atravessou todo o campo com a bola controlada, antes de bater o guarda-redes Nick Pope.A comparação de Mourinho remonta a outubro de 1996, quando o ex-internacional brasileiro Ronaldo marcou um dos golos mais icónicos da carreira, na vitória por 5-1 do FC Barcelona sobre o Compostela, também após ter ultrapassado vários adversários.