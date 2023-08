João Moutinho recusou esperar pelo FC Porto e decidiu prosseguir a carreira no Sp. Braga, assinando por uma época. Ao que o Correio da Manhã apurou, o internacional português ficou ofendido com a tomada de posição de Sérgio Conceição, que só aceitava integrá-lo no plantel portista se e quando lhe fossem dadas garantias de que seria contratado outro jogador para o lugar de Otávio.









