Mulher do futebolista Ulisses Dávila morre repentinamente a meio da noite

A mulher de Ulises Dávila, médio ofensivo mexicano que passou pelo V. Setúbal entre 2014 e 2016 por empréstimo do Chelsea, morreu repentinamente, na Austrália, onde o futebolista se encontra a jogar, ao serviço do Macarthur FC.Segundo a imprensa local, Lily Pacheco morreu durante a noite e deixa Ulises Dávila, de 31 anos, com um filho de 2 anos."Ficámos muito tristes ao ouvir que a mulher do Ulises Dávila, Lilly, morreu tragicamente a meio da noite. O clube deixa as condolências ao Uli, ao Uli Jr e a toda a família neste momento difícil", escreveu o Macarthur FC, nas redes sociais.Ulises Dávila assinou um contrato de cinco anos com o Chelsea em 2011, quando tinha apenas 20 anos, mas nunca chegou a jogar na equipa principal dos blues.Foi emprestado ao V. Setúbal, onde jogou entre 2014 e 2016, tendo realizado 14 jogos pelos sadinos na primeira época e apenas 4 na segunda.