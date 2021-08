“Nada muda, não vamos falar”: Rui Vitória frente a frente com Jorge Jesus

“Não estou para essas novelas. Não é por estar no estrangeiro que as coisas se vão alterar. Nunca nos falámos, também agora não nos vamos falar”. Foi esta a garantia dada por Rui Vitória. O técnico do Spartak não quer alimentar as picardias com Jorge Jesus, salientando que o mais importante é o jogo desta quarta-feira (18h00) entre os russos e o Benfica, na 1ª mão da 3ª pré-eliminatória da Champions: “Não é um jogo de individualidades, é de dois coletivos.”









O ex-treinador das águias teve alguns arrufos com Jesus, quando este orientava o Sporting O então técnico dos leões, que tinha deixado o clube da Luz, disse, na temporada 15/16, que Rui Vitória tinha de “ter mãos para o Ferrari”. O troco chegou no final da época, quando o rival conquistou a Liga. Agora, os bate-bocas fazem parte do passado. “Preparo os jogadores e não me deixo distrair por outras coisas”, disse o técnico do Spartak.





Rui Vitória orientou o Benfica entre 2015 e 2019 (foi despedido em janeiro), tendo conquistado duas Supertaças, uma Taça da Liga, uma Taça de Portugal e três campeonatos. Apesar de ter arrecadado vários troféus, o técnico defende que os encarnados têm agora um plantel mais competitivo. "O Benfica está forte e eventualmente melhor do que aquela equipa que treinei", admitiu.