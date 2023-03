Nagelsmann substituído por Tuchel no comando técnico do Bayern Munique

O Bayern Munique despediu o treinador alemão Julian Nagelsmann, que será substituído pelo compatriota Thomas Tuchel, anunciou esta sexta-feira o decacampeão germânico de futebol, menos de uma semana após ter perdido a liderança da Liga para o Borussia Dortmund.

"O Bayern Munique dispensou o treinador Julian Nagelsmann. A decisão foi tomada pelo CEO [diretor executivo], Oliver Kahn, e Hasan Salihamidzic, diretor para o futebol, em concordância com o presidente, Herbert Hainer. Nagelsmann será substituído por Thomas Tuchel", informou o clube bávaro, no sítio oficial na Internet.

Tuchel, de 49 anos, estava sem trabalhar desde que deixou o Chelsea, em setembro de 2022, e vai assinar contrato até 30 de junho de 2025, orientando o primeiro treino na segunda-feira, precisou o Bayern, que troca de treinador a duas semanas de defrontar o Manchester City, para os quartos de final da Liga dos Campeões.

Nagelsmann, de 35 anos, foi afastado numa altura em que o Bayern está a protagonizar a pior época no campeonato dos últimos 11 anos, com 15 vitórias, sete empates e três derrotas, poucos dias depois de ter sido ultrapassado na liderança pelo Dortmund, que defrontará na próxima jornada.

A contestação a Nagelsmann surgiu já na temporada anterior, quando a equipa de Munique se limitou a cumprir a 'obrigação' de conquistar o título alemão - o 10.º seguido -, tendo sido eliminada nos quartos de final da Liga dos Campeões pelos espanhóis do Villarreal.

A derrota por 2-1, sofrida no domingo passado no estádio do Bayer Leverkusen, precipitou a saída do técnico (que estava sob contrato até 2026), num jogo em que o defesa internacional português João Cancelo, emprestado, precisamente, pelo Manchester City, foi titular.

Em simultâneo com a campanha irregular no campeonato, o Bayern efetuou um percurso 100% vitorioso na Liga dos Campeões, vencendo com brilhantismo um grupo que integrava também Inter Milão - 'carrasco' do FC Porto nos oitavos de final e adversário do Benfica nos 'quartos' - e FC Barcelona.

Nos oitavos de final, os germânicos ultrapassaram o Paris Saint-Germain com dois triunfos (1-0, em Paris, e 2-0, em Munique), reforçando o favoritismo à conquista do troféu, que terão de justificar frente ao Manchester City, em 11 de abril, em Inglaterra, e 19, no seu estádio, sem Nagelsmann.

Antes do confronto dos 'quartos' da mais importante prova europeia de clubes, considerado uma autêntica final antecipada, o Bayern terá outra prova de fogo, em 01 de abril, ao receber, agora em posição subalterna na classificação, o Dortmund, no qual alinha o defesa internacional português Raphaël Guerreiro.

Nagelsmann chegou a Munique no verão de 2021, após duas épocas em que levou o Leipzig ao pódio da Bundesliga, com a pesada responsabilidade de substituir Hansi Flick, que na época anterior tinha conquistado tudo (Liga dos Campeões, em Lisboa, campeonato, Taça e Supertaça alemãs, Supertaça europeia e Mundial de clubes) e estava a caminho de se tornar selecionador germânico.