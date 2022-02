"Só resta rezar para que uma bomba não caia junto de nós. Sinceramente, não sei como vou sair daqui”. Palavras de Paulo Fonseca, antigo treinador do Shakhtar Donetsk, que se encontra retido com a família em Kiev e que refletem a situação de medo e incerteza que vivem na capital ucraniana.O técnico, que passou pelo Paços de Ferreira, FC Porto, Sporting de Braga e Roma, é casado com uma ucraniana.