“Neymar quase já não treina. Chega sempre num estado lamentável, no limite de estar bêbado. Está com um espírito de vingança contra o PSG, em rutura total com o clube e com o balneário”, revelou esta terça-feira o jornalista francês Daniel Riolo, da RMC Sport.









O internacional brasileiro, de 30 anos, caiu em estado de desgraça no emblema francês, situação agravada pela recente eliminação da Champions, pelo Real Madrid, e pela derrota caseira com o Mónaco (0-3) na última jornada da Liga francesa.

“Os adeptos do PSG não estão minimamente preocupados com os assuntos do Neymar. Não querem saber se ele não está bem, por causa do documentário da Netflix. É preciso assinar o cheque e deixá-lo ir. Está a fazer muitos danos dentro do clube”, disse ainda o jornalista.





As declarações surgem no mesmo dia em que o jornal ‘L’Équipe’ publica a lista dos salários do futebol francês, a qual é liderada precisamente por Neymar, com 4,1 milhões de euros mensais. Seguem-se Messi (3,3 M €) e Mbappé (2,2 M €), ambos do PSG.